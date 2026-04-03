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Thomas Meunier est déjà fan de la Coupe du monde 2026

CT
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Thomas Meunier est déjà fan de la Coupe du monde 2026

Une expérience qui marque. De retour à Lille, ce jeudi, après la trêve internationale, Thomas Meunier a livré ses impressions sur un rassemblement qui a vu la Belgique se rendre aux États-Unis pour se préparer à la Coupe du monde 2026 face à la sélection de Mauricio Pochettino (5-2) et au Mexique (1-1).

Une ambiance très sud-américaine

« Les US ? C’est très bien ! Ils ont tout ce qu’il faut pour faire une bonne Coupe du monde, avec des stades incroyables et des infrastructures magnifiques. […] Je pense que ça va être une Coupe du monde mémorable », affirme le défenseur du LOSC.

Au-delà de la qualité des infrastructures, l’ambiance proposée par les supporters mexicains lors de la rencontre Mexique-Belgique, mardi dernier, n’a pas laissé Thomas Meunier indifférent : « Ce qui est bien aussi, c’est qu’il y a pas mal d’équipes sud-américaines et que c’est tout près. Là, on a joué le Mexique au deuxième match, il y avait 60 000 Mexicains. C’est de la vraie passion, et ça va animer pas mal la Coupe du monde. » Gianni Infantino et Donald Trump, les deux grands amis, doivent être bien contents du coup de publicité gratuite de l’international belge de 34 ans.

Rudi Garcia n’est sûrement pas sur la même longueur d’onde.

Simon Mignolet a pris une grande décision

CT

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