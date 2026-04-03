S’abonner au mag
  • International
  • FIFA

Un document pourrait expliquer la relation entre Infantino et Trump

SW
28 Réactions
Un document pourrait expliquer la relation entre Infantino et Trump

Maga-magouille. Une drôle d’affaire pourrait bien expliquer la relation fusionnelle entre le président de la FIFA Gianni Infantino et Donald Trump. Selon une ordonnance de la Cour suprême étasunienne datant du 12 janvier dernier que s’est procurée So Foot, le Department of Justice (ministère de la Justice étasunienne) s’apprêtait à classer une bonne partie des poursuites pénales du FIFAgate (l’affaire de corruption en échange de l’attribution de compétitions).

Après avoir rouvert deux dossiers clés du FIFAGate liés aux droits télévisés du football international (Full Play Group et Hernan Lopez), la Cour suprême a annulé les décisions précédentes et a renvoyé les affaires devant la cour d’appel de New York, en demandant un réexamen à la lumière d’une demande officielle de classement des poursuites déposée par le ministère de la Justice. C’est en tout cas ce que récapitule l’enquête publiée ce jeudi dans le magazine So Foot au sujet du président de la FIFA.

Un timing qui pose question

À quelques mois de la Coupe du monde, ce changement de position du gouvernement fédéral interroge, car cette évolution réduit considérablement le risque judiciaire qui entourait les acteurs périphériques de la FIFA, dont le grand chauve faisait partie avant son accession à la présidence de l’instance internationale. Si une telle décision ne le blanchit pas, elle consolide sa place de survivant du FIFAGate tout en lui assurant de passer un Mondial plutôt tranquille.

Les petits cadeaux faits à son copain orange pourraient bien symboliser cette immunité acquise. En d’autres termes, le prix de la paix de la FIFA, le laxisme concernant les propos sur l’Iran et même l’obtention de la Coupe du monde sous son mandat en 2018 seraient des faveurs accordées à Donald Trump pour assurer la fermeture de la parenthèse judiciaire concernant la FIFA.

Même Sepp n’y aurait pas pensé.

Un Panichelli vous manque, et tout est dépeuplé

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez PSG-Toulouse (3-1)
Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.