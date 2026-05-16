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Manchester City cloue le bec de Chelsea à Wembley

QB
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Manchester City cloue le bec de Chelsea à Wembley

Manchester City 1-0 Chelsea

But : Semenyo  (72e)

Simply the Pep. Déjà vainqueur de la League Cup en mars, Manchester City a ajouté la FA Cup à son tableau de chasse ce samedi en écartant Chelsea (1-0). Battu en finale par Manchester United en 2024 et par Crystal Palace en 2025, City remet ainsi les pendules à l’heure et évite le hat trick de la lose. Les Skyblues comptent désormais huit titres au palmarès – seuls Arsenal (14) et Manchester United 13) font mieux. La rencontre s’est emballée dans la dernière demi-heure. Au duel avec Levi Colwill, Antoine Semenyo a débloqué le match d’une madjer pied droit, sur une passe d’Erling Haaland, alors que la prolongation commençait à pointer le bout de son nez (1-0, 72e).

Chelsea a cru égaliser, mais Enzo Fernandez a frappé juste au-dessus (74e) et James Trafford a préservé l’avantage mancunien face à Pedro Neto (80e). City a aussi eu des balles de match, sauvées par Robert Sanchez, qui a repoussé les tentatives de Matheus Nunes (85e) et Rayan Cherki (86e). Chelsea n’en profitera pas et perd sa quatrième finale de Cup d’affilée après celles de 2020, 2021 et 2022.

Londres ne répond plus.

Un supporter de Manchester City s’amuse à boire les larmes des Gunners

QB

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