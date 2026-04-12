Manchester City humilie Chelsea en 18 minutes

Chelsea 0-3 Manchester City

Buts : O’Reilly (50e), Guéhi (57e) et Doku (68e)

Une accélération, et… trois buts, en un peu plus d’un quart d’heure. À l’occasion de la 32e journée de Premier League, Manchester City n’a eu besoin que de 18 minutes pour ridiculiser Chelsea sur son terrain. Tout s’est déroulé de la 50e à la 68e minute, laps de temps qu’il a fallu aux Blues pour prendre la foudre : Nico O’Reilly a profité d’un centre signé Rayan Cherki pour ouvrir le score de la tête, Marc Guéhi a exploité un superbe extérieur du Français pour breaker et Jérémy Doku a enfoncé le clou suite à une erreur de Moises Caicedo.

Deux passes décisives pour Cherki

Les visiteurs ont donc attendu l’entracte pour passer la vitesse supérieure, à l’image de l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais qui était titulaire. Et voilà comment les Citizens, sûrement boostés par la surprenante défaite d’Arsenal contre Bournemouth, sont revenus à six points des Gunners avec un match supplémentaire à disputer et une confrontation avec les Londoniens à venir. De leur côté, les locaux s’embourbent dans une série de mauvais résultats et vont devoir cravacher pour décrocher une place qualificative pour la Ligue des champions. Quelle idée, de virer Enzo Maresca pour Liam Rosenior…

DEUX DÉLICES EN 5 MINUTES POUR CHERKI 🔥 Le Français s’offre deux passes décisives et permet à Man. City de faire le break face à Chelsea ⚡️ Suivez le choc de cette 32e journée sur CANAL+ #CHEMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/ldeQIGgKQa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2026

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