Arsenal surpris par Bournemouth

Arsenal 1-2 Bournemouth

Buts : Gyökeres (35e) pour les Gunners, Kroupi (17e) et Scott (74e) pour les Cherries

La cerise sur le canon. À l’heure du déjeuner face à Bournemouth, Arsenal, toujours leader de la Premier League, avait l’opportunité de prendre 12 points d’avance sur Manchester City. Mais une fois de plus ces derniers temps, l’Emirates Stadium ne s’est pas rassasié devant le spectacle des Gunners, incapables de croquer des Cherries affamés de la première à la dernière minute du repas.

Un but 100% français

À la fin du premier quart d’heure, le centre d’Adrien Truffert, excellent cette saison, est dévié par Gabriel. Esseulé au deuxième poteau, l’autre crack français de Bournemouth Éli Junior Kroupi envoie la balle au fond des filets de David Raya (0-1, 17e). L’ancien Lorientais inscrit déjà son dixième but de la saison. La bande d’Andoni Iraola mène, mais l’arbitre de l’après-midi Michael Oliver décide de bousculer la rencontre. À la suite d’un cafouillage sur corner, Gabriel tire à moins d’un mètre de Ryan Christie. La frappe du Brésilien touche la main du pauvre joueur de Bournemouth et Arsenal obtient un penalty cadeau, transformé par l’homme en forme du moment Viktor Gyökeres (1-1, 35e).

🇫🇷 QUI D'AUTRE QU'ÉLI JUNIOR KROUPI POUR JOUER UN MAUVAIS TOUR AUX GUNNERS ? À l'Emirates, Arsenal est mené au score par les Cherries sur CANAL+ 🖥️#ARSBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/56NAxF5LxS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 11, 2026

En deuxième mi-temps, les Gunners ronronnent et sont bêtement piégés par Alex Scott. Servi par Evanilson dos au but, le jeune Anglais pénètre seul dans la surface et transforme l’offrande d’une frappe puissante (1-2, 74e). En fin de match, Gabriel se retrouve dans la même position que Scott. Maladroit, le Brésilien pousse trop sa balle et Álex Jiménez sauve Bournemouth d’un geste salvateur. Peu inspiré offensivement en fin de match, Arsenal finit par s’incliner et pourrait voir Manchester City revenir à six points de la tête si les Skyblues s’imposent contre Chelsea dimanche.

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