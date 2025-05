Avant Paris, Arsenal trébuche à domicile contre Bournemouth

Arsenal 1-2 Bournemouth

Buts : Rice (34e) pour Arsenal // Huijsen (67e) et Evanilson (75e) pour Bournemouth

Il ne fait pas bon être demi-finaliste de Ligue des champions, visiblement.

À l’instar du Paris Saint-Germain qui a chuté un peu plus tôt dans la journée à Strasbourg, Arsenal s’est également emmêlé les pinceaux ce samedi, face à Bournemouth (1-2), à quelques jours du match retour de la demie de Ligue des champions. Simple différence entre les Gunners et les Parisiens : rien n’est assuré encore pour les Londoniens au classement, et Mikel Arteta a bel et bien aligné son équipe type, ce que Luis Enrique n’a pas fait. Malgré la présence des cadres et une ouverture du score signée Declan Rice en première période après avoir dribblé le portier adverse (1-0, 34e), l’actuel dauphin de Liverpool est retombé dans ses travers, avec quelques incompréhensions en défense et une incapacité à tuer le match. En huit minutes, les Cherries ont fait basculer la partie : Dean Huijsen a croisé une sublime tête que David Raya, malgré une bonne détente, n’a pas pu sortir (1-1, 67e), puis Evanilson a donné l’avantage aux siens dans un cafouillage à la suite d’un corner (1-2, 75e). Rien de très encourageant pour ces Gunners, qui, certes, restent deuxièmes, mais semblent désormais piocher dans leurs réserves physiques et être à court d’idées quand les événements ne vont pas dans leur sens…

Et ça, évidemment, les Parisiens peuvent s’en réjouir.

