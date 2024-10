Arsenal tombe à Bournemouth

Bournemouth 2-0 Arsenal

Buts : Christie (70e) et Kluivert (79e) pour Bournemouth

Exclusion : Saliba (30e) pour Arsenal

Arsenal voit rouge.

Invaincus depuis le début de saison, les Gunners ont craqué ce samedi et concédé leur premier revers à Bournemouth, en ayant passé une majeure partie de la rencontre à dix. Et pour cause, William Saliba a délaissé ses coéquipiers plus tôt que prévu, pris à revers dans la profondeur et auteur d’une faute en position de dernier défenseur (30e). Ce qui a forcément bousculé les plans de Mikel Arteta, qui a vu ses garçons bousculés comme rarement, et finalement punis à vingt minutes du terme.

L’inspiration est venue d’une magnifique combinaison sur corner, conclue par Ryan Christie d’un canon en pleine lucarne (1-0, 70e). Jakub Kiwior, entré en jeu plus tôt dans la partie à la place de Raheem Sterling, a ensuite entraîné la chute définitive des siens avec une mauvaise passe en retrait vers David Raya, qui a concédé dans la foulée un penalty, transformé par Justin Kluivert (2-0, 79e). La goutte de trop pour Arteta, qui n’a d’ailleurs pas hésité à refaire sortir Kiwior pour les dernières minutes en guise de punition, certainement.

Bournemouth grimpe à la dixième place, tandis qu’Arsenal reste troisième, mais laisse l’opportunité à Liverpool et Manchester City, qui joueront dimanche, de prendre le large.

