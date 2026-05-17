- Mondial 2026
La FIFA fait aussi dans les jeux de société
Ils ne savent plus quoi inventer. Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, la FIFA continue de dévoiler toujours plus de produits dérivés. Le dernier en date ? Un Monopoly basé sur le Mondial 2026, créé en partenariat avec l’éditeur de jeux de société Hasbro. Oubliez les différentes rues parisiennes à acheter, place à des joueurs actuels ou à des légendes passées pour remporter la partie. Ces derniers sont représentés via des cartes à collectionner façon Panini, avant d’affronter leurs adversaires dans des matchs virtuels.
Une version plus courte inspirée du « Monopoly Deal » sera également mise en vente. Un jeu de cartes à collectionner là encore, permettant de marquer des buts ou de prendre l’avantage dans la partie de différentes manières.
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TB