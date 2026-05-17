Mary Earps va quitter le PSG

La fin de l’histoire. Alors que la section féminine du PSG a vu sa saison prendre fin samedi soir après la demi-finale de championnat perdue face au Paris FC, le mercato se lance déjà. Arrivée dans la capitale à l’été 2024, la gardienne anglaise Mary Earps va ainsi quitter Paris. Cette dernière n’était plus forcément en odeur de sainteté au sein du club, reléguée sur le banc lors de cette rencontre décisive par Paulo César au profit de Katarzyna Kiedrzynek.

Selon la BBC, l’ancienne internationale anglaise, élue meilleure gardienne du monde à deux reprises et championne d’Europe avec les Three Lionesses en 2022 pourrait retrouver la WSL. Les London City Lionesses, ambitieuse franchise détenue par Michelle Kang, tenteraient en effet d’attirer l’ancienne de Manchester United.

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« L’injustice pour le PSG, y en a marre »