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  • Coupe Nike U18 (F)
  • Finale
  • PSG-Le Havre (2-2, 4 TAB 5)

Le Paris Saint-Germain féminin remporte la première Coupe Nike U18

LB au Hainaut, avec TM
Réactions
Le Paris Saint-Germain féminin remporte la première Coupe Nike U18

  Le Havre U18 2-2 (4 TAB 5) PSG U18

Buts : Laboucarié (27e) et Gallais (sp, 90e+5) pour le HAC // Basil (56e) et Morissaint (71e) pour le PSG

À jamais les premières.

Pour cette première édition de la Coupe Nike U18 en lever de rideau de la finale de la Coupe de France féminine, c’est le Paris Saint-Germain qui s’est finalement imposé face au Havre au terme d’une séance de tirs au but (2-2, 4 TAB 5) puisque les deux équipes se sont neutralisées dans le temps réglementaire.

Dans une première période animée où Havraises et Parisiennes se sont rendues coup pour coup, ce sont finalement les protégées de Romain Chevrier qui ont réussi à trouver le chemin des filets parisiens. Talila Seika, à la lutte pour le ballon avec Alyssa Charlier, parvient à prendre le meilleur sur son homologue parisienne, avant d’envoyer un centre-tir vers la cage de Camille Masson. Une tentative qui fait presque mouche mais qui vient finalement heurter le poteau avant de revenir dans les pieds de Luna Laboucarié qui ne se fait pas prier pour transformer l’offrande (1-0, 27).

Et à la fin c’est Paris qui gagne

Piquées au vif, les Parisiennes sont parvenues à combler leur retard en seconde période avec une action d’école. Une remise de Charlier pour sa gardienne qui dégage, déviation de Sofia Djoubri dans la profondeur pour Oluchi Basil qui conclut parfaitement son rush solitaire (1-1, 56e). Quelques instants seulement après le sauvetage décisif de Maël Doré sur sa ligne (70e), Léa Morissaint est finalement parvenue à doubler la mise pour les joueuses de la capitale sur une frappe parfaitement enroulée à gauche de la gardienne havraise (1-2, 71e).

Alors que le temps additionnel était en train de s’égrener, Thais Gallais est venu remettre le HAC à hauteur sur penalty, après une faute concédée dans sa surface par Mélissa Esdras (2-2, 90e+5). Les deux équipes se sont donc départagées après une séance de tirs au but frappée devant les supporters du Havre. Mais les Parisiennes n’ont pas tremblé pour autant et se sont finalement imposées après un sans-faute (4 TAB 5).

En attendant que l’équipe professionnelle les imite face à l’OL Lyonnes ?

La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspense

LB au Hainaut, avec TM

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