L’OL Lyonnes s’offre la Coupe de France face au PSG

PSG 1-4 OL Lyonnes

Buts : Kanjinga (63e) pour le PSG // Dumornay (23e), Becho (35e et 40e) et Heaps (74e) pour les Lyonnes

La razzia lyonnaise.

Déjà championnes de France, les Lyonnes ont ajouté un nouveau titre à leur palmarès, ce dimanche après-midi, en s’adjugeant la Coupe de France face au PSG (1-4). Dans un stade du Hainaut qui a battu le record d’affluence pour une finale dans cette compétition – 12 858 personnes étaient dans les gradins -, les Rhodaniennes ont rapidement mis la main sur la partie et tué le suspense avant la mi-temps. Melchie Dumornay a mis ses coéquipières sur la bonne voie, avant de voir Vicki Becho s’offrir un doublé. Un bel accomplissement pour l’ancienne Parisienne, qui a traversé des mois plus difficiles, et qui retrouve de l’efficacité en cette fin de saison.

En seconde période, l’entrante Merveille Kanjinga a réduit l’écart, mais ce n’était pas suffisant pour redonner de l’espoir aux joueuses de la capitale, qui ont même cédé une quatrième fois sur une dernière réalisation de Lindsey Heaps, bien placée à la réception d’un coup franc de Selma Bacha. Décourageant pour le PSG, qui en est désormais à quinze matchs consécutifs sans succès face à l’OL.

Les Lyonnes, elles, remettent la main sur un trophée qui leur échappait depuis 2023.

La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspense