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Le programme des demi-finales de Coupe de France

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Le programme des demi-finales de Coupe de France

Cachez ces matchs que je ne saurais voir. Sans retransmission télé, l’OL Lyonnes et le PSG ont validé leur qualification pour les demies finales de la Coupe de France. Les deux finalistes de l’édition 2022-2023 ont joué ce mercredi, en raison de la délocalisation de la coupe LFFP à Abidjan, samedi dernier, et ont eu deux fortunes diverses.

Un remake de la dernière finale en demie

Dans l’après-midi, l’OL Lyonnes a d’abord déroulé contre Le Havre (7-0) grâce, entre autres, à un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Plus tard, le PSG a attendu le but de Jennifer Echegini en fin de match pour éliminer Dijon au stade Gaston-Gérard (2-1). Les Parisiennes affronteront le Paris FC, dans un retour de la dernière édition, remportée par le PFC. L’OL Lyonnes se déplacera à Strasbourg, tombeuse des surprenantes nantaises en quarts. Les rencontres se tiendront le dimanche 5 avril prochain.

Tableau royal.

Strasbourg et le Paris FC se hissent dans le dernier carré de la Coupe de France

UL

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