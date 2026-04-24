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Nouveau revers pour John Textor

LB
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Nouveau revers pour John Textor

Nouvelle carte débloquée. Alors que le tribunal de l’État de Rio de Janeiro a condamné l’OL à verser l’équivalent de 21 millions d’euros à Botafogo, John Textor a subi un nouveau revers juridique ce vendredi.

Une mise à l’écart temporaire

Comme annoncé par le club carioca, John Textor a été écarté de la direction de Botafogo sur fond de conflit financier par une cour d’arbitrage brésilienne. Dans son communiqué, Botafogo indique qu’il s’agit d’une suspension « temporaire » de la gestion du club. L’institution qui a remporté la Copa Libertadores 2024 a toutefois annoncé prendre « toutes les mesures utiles pour faire réexaminer cette décision »

Cette décision fait suite à la demande d’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire de Botafogo, face aux difficultés financières du club. Dans sa demande, O Glorioso souhaitait notamment la « suspension temporaire des droits de vote » d’Eagle Bidco en tant qu’« actionnaire majoritaire », l’accusant de « faire obstacle à l’entrée de nouveaux capitaux dans le club ». Selon les médias brésiliens, l’ancien patron de l’OL aurait pris des mesures qui « risquent de causer un préjudice irréparable aux actionnaires et à l’ensemble des supporters du Botafogo ». Son départ du club sera toutefois réexaminé le 29 avril. Textor a pris la parole à ce sujet sur Instagram : « Je suis en paix […], je sais que notre projet commun va continuer », a indiqué l’homme d’affaires.

À force d’enchaîner les revers, il va bientôt falloir songer à une reconversion dans le tennis.

John Textor et Botafogo pourraient plumer l’OL

LB

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