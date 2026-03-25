John Textor et Botafogo poursuivent l'OL en justice

Tiens, revoilà le cow-boy. Détenu par John Textor, Botafogo a annoncé ce mardi sa volonté d’engager une procédure judiciaire contre l’Olympique lyonnais, l’ancien club du milliardaire américain, pour le recouvrement de dettes impayées.

Au cœur de la plainte, les présumés transferts fantômes de plusieurs joueurs de Botafogo vers l’Olympique lyonnais. Entre juillet 2024 et mars 2025, cinq joueurs du club brésilien avaient fait leurs valises pour la France, sans que l’OL ne puisse compter sur eux dans leur effectif, hormis Thiago Almada, qui avait fait l’objet d’un prêt gratuit de six mois en janvier 2025. Selon L’Équipe, ces transferts avaient toutefois permis au club rhodanien de récolter 100 millions d’euros de cash grâce à l’affacturage, une opération par laquelle un club cède une créance à recevoir (typiquement une indemnité de transfert) à un organisme financier, qui lui avance de la trésorerie en retour.

No dia a dia da SAF Botafogo como empresa, e dadas as questões de confidencialidade envolvidas, é impossível responder a todas as notícias que surgem. Mas chama a atenção a forma como parte da imprensa tradicional está veiculando em grande volume informações incorretas que… pic.twitter.com/me7gDAD0X1 — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 24, 2026

Mis sur la touche à Eagle, Textor contre-attaque

S’il a lui même mis en place la combine, John Textor soutient ainsi aujourd’hui que Botafogo a financé les pertes de Lyon et qu’il doit récupérer l’argent, alors que le club carioca est en grande difficulté financière. « Botafogo a déjà engagé des poursuites judiciaires contre Eagle et va engager des poursuites judiciaires contre l’OL afin de récupérer les sommes qui lui sont dues », indique le club dans un communiqué.

La plainte s’inscrit dans un contexte de mise sur la touche de Textor au sein de la holding Eagle Football, propriétaire des deux clubs. L’Américain est toutefois resté à la tête de Botafogo grâce à une décision judiciaire au Brésil, qui a gelé les parts d’Eagle dans le club en juillet dernier.

Bref, Textor 2026 attaque la gestion de Textor 2024.

Rayan Cherki, plus brésilien que tous les Brésiliens