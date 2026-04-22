John Textor et Botafogo pourraient plumer l'OL

L’OL face aux fantômes du passé. Alors que les Gones sont troisièmes de Ligue 1, c’est un problème extra-sportif de longue date qui anime l’actualité lyonnaise. Selon les informations de Globo Esporte, le tribunal de l’État de Rio de Janeiro vient de condamner le club du Rhône à verser l’équivalent de 21 millions d’euros, sous trois jours, au club de Botafogo.

Une décision qui intervient après deux actions déposées par le club brésilien concernant les transferts entre les deux clubs lors du passage de John Textor à la tête de l’OL. L’Américain est désormais président de Botafogo.

Une plainte pour rupture unilatérale du contrat

Les 21 millions d’euros ne sont que la face visible d’un iceberg. On réclame beaucoup plus du côté de Botafogo. O Glorioso estime le litige à 128 millions d’euros. Pour rappel, la plainte déposée il y a quelques semaines portait sur « des contributions financières sous forme de prêts, avec la perspective claire d’un remboursement ».

Des contrats qui n’ont pas été exécutés, puisque Michele Kang n’aurait pas, selon le club, honoré les engagements entre les deux entités à son arrivée, provoquant une rupture unilatérale. Une situation qui a notamment bloqué les transferts de Botafogo, la FIFA ayant prononcé une interdiction de recrutement en 2025.

Michele Kang va lui faire manger son chapeau à l’Américain.