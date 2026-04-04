Botafogo n’en a pas terminé avec l’OL

Bienvenue au FC Communiqué. Les menaces proférées par John Textor fin mars ont finalement été mises à exécution. Dans un communiqué publié ce samedi, Botafogo, qui appartient toujours à l’ancien président lyonnais, a annoncé avoir porté plainte ce vendredi contre le club rhodanien en vue du recouvrement de 125 millions d’euros : « Botafogo a déposé plainte en justice vendredi contre l’Olympique lyonnais, en raison de dettes qui dépassent les 745 millions de réaux. »

Botafogo aciona Olympique Lyonnais na Justiça e cobra dívida superior a R$ 745 milhões. O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos… pic.twitter.com/oMTg1E1GVS — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2026

Le club carioca a ainsi indiqué que sa plainte portait sur « des contributions financières en prêt, avec la perspective claire d’un remboursement », qui ne l’ont finalement pas été, puisque les Alvinegros estiment dans leur communiqué qu’il y avait eu une rupture « unilatérale » de l’accord de collaboration entre les deux clubs de la part de Michele Kang : « Au milieu de conflits internes entre les associés du groupe Eagle, la nouvelle présidente de l’Olympique lyonnais a rompu unilatéralement l’accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, le club français a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d’effectuer le paiement de la dette de 745 millions de R$ à Botafogo, et de 12 autres millions d’euros au RWDM Brussels. Le non-paiement a généré des impacts directs sur les opérations du Botafogo, compromettant la planification financière et affectant la capacité de renouvellement et de recrutement de joueurs. En conséquence, le club a même été visé par l’application d’une interdiction de transferts par la FIFA fin 2025. » Reste à savoir devant quelle juridiction Botafogo a porté plainte puisque le communiqué du club ne le précise pas.

Une vengeance après avoir été mis définitivement hors jeu du côté de l’OL ?

John Textor et Botafogo poursuivent l’OL en justice