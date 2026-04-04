S’abonner au mag
  • Brésil
  • Botafogo

Botafogo n’en a pas terminé avec l’OL

LB
8 Réactions
Botafogo n’en a pas terminé avec l’OL

Bienvenue au FC Communiqué. Les menaces proférées par John Textor fin mars ont finalement été mises à exécution. Dans un communiqué publié ce samedi, Botafogo, qui appartient toujours à l’ancien président lyonnais, a annoncé avoir porté plainte ce vendredi contre le club rhodanien en vue du recouvrement de 125 millions d’euros : « Botafogo a déposé plainte en justice vendredi contre l’Olympique lyonnais, en raison de dettes qui dépassent les 745 millions de réaux. »

Le club carioca a ainsi indiqué que sa plainte portait sur « des contributions financières en prêt, avec la perspective claire d’un remboursement », qui ne l’ont finalement pas été, puisque les Alvinegros estiment dans leur communiqué qu’il y avait eu une rupture « unilatérale » de l’accord de collaboration entre les deux clubs de la part de Michele Kang : « Au milieu de conflits internes entre les associés du groupe Eagle, la nouvelle présidente de l’Olympique lyonnais a rompu unilatéralement l’accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, le club français a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d’effectuer le paiement de la dette de 745 millions de R$ à Botafogo, et de 12 autres millions d’euros au RWDM Brussels. Le non-paiement a généré des impacts directs sur les opérations du Botafogo, compromettant la planification financière et affectant la capacité de renouvellement et de recrutement de joueurs. En conséquence, le club a même été visé par l’application d’une interdiction de transferts par la FIFA fin 2025. » Reste à savoir devant quelle juridiction Botafogo a porté plainte puisque le communiqué du club ne le précise pas.

Une vengeance après avoir été mis définitivement hors jeu du côté de l’OL ?

John Textor et Botafogo poursuivent l’OL en justice

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Lille-Lens (3-0)
Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Revivez Lille-Lens (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.