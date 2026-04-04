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Botafogo n’en a pas terminé avec l’OL
Bienvenue au FC Communiqué. Les menaces proférées par John Textor fin mars ont finalement été mises à exécution. Dans un communiqué publié ce samedi, Botafogo, qui appartient toujours à l’ancien président lyonnais, a annoncé avoir porté plainte ce vendredi contre le club rhodanien en vue du recouvrement de 125 millions d’euros : « Botafogo a déposé plainte en justice vendredi contre l’Olympique lyonnais, en raison de dettes qui dépassent les 745 millions de réaux. »
Botafogo aciona Olympique Lyonnais na Justiça e cobra dívida superior a R$ 745 milhões. O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos… pic.twitter.com/oMTg1E1GVS— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2026
Le club carioca a ainsi indiqué que sa plainte portait sur « des contributions financières en prêt, avec la perspective claire d’un remboursement », qui ne l’ont finalement pas été, puisque les Alvinegros estiment dans leur communiqué qu’il y avait eu une rupture « unilatérale » de l’accord de collaboration entre les deux clubs de la part de Michele Kang : « Au milieu de conflits internes entre les associés du groupe Eagle, la nouvelle présidente de l’Olympique lyonnais a rompu unilatéralement l’accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, le club français a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d’effectuer le paiement de la dette de 745 millions de R$ à Botafogo, et de 12 autres millions d’euros au RWDM Brussels. Le non-paiement a généré des impacts directs sur les opérations du Botafogo, compromettant la planification financière et affectant la capacité de renouvellement et de recrutement de joueurs. En conséquence, le club a même été visé par l’application d’une interdiction de transferts par la FIFA fin 2025. » Reste à savoir devant quelle juridiction Botafogo a porté plainte puisque le communiqué du club ne le précise pas.
Une vengeance après avoir été mis définitivement hors jeu du côté de l’OL ?John Textor et Botafogo poursuivent l’OL en justice
LB