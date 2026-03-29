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Textor définitivement mis hors jeu à Lyon

LB
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Textor définitivement mis hors jeu à Lyon

Des nouvelles d’un ami qui vous veut du mal. Alors que Botafogo, toujours détenu par John Textor, a annoncé mardi poursuivre l’OL en justice pour le recouvrement de dettes impayées, l’ancien cow-boy du championnat français a été mis définitivement hors jeu du club rhodanien vendredi. C’est le cabinet britannique Cork Gully qui a été nommé administrateur d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, la société qui détient 85% du capital de l’OL, comme indiqué dans un communiqué paru le 27 mars.

Des conséquences limitées sur l’organigramme lyonnais

Cette nomination change la donne pour Textor, puisque L’Équipe indique que le cabinet britannique prend donc le contrôle opérationnel d’Eagle Bidco, ce qui signifie que les pouvoirs de ses dirigeants sont suspendus et qu’un moratoire protège désormais la structure contre ses créanciers. John Textor se représentait jusque-là régulièrement à ce poste. En revanche, le quotidien sportif indique que les conséquences sur l’organigramme du club rhodanien devraient rester limitées. Le club a indiqué avoir pris connaissance de ces changements via un communiqué publié vendredi soir qui indique : « La gouvernance autour de Michele Kang, présidente, et du directeur général Michael Gerlinger ainsi que le conseil d’administration et les opérations quotidiennes du groupe OL ne sont pas affectés. »

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LB

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