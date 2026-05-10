Lille passe troisième devant l’OL, Rennes assure son retour en Europe

En retournant le Paris FC en une minute chrono (2-1), le Stade rennais est sorti vainqueur de la dernière de la saison au Roazhon Park pour s’assurer un retour en Coupe d’Europe. Au-dessus, Lille s’est imposé à Monaco (0-1) et passe troisième devant l’OL, battu à Toulouse (2-1).

La promesse d’une dernière journée folle. Tout pourra encore bouger le week-end prochain, de la 3e à la 7e place, dans la course à l’Europe. Paulo Fonseca avait prévenu ses troupes que le déplacement au Stadium ne serait pas une formalité, ce monsieur connaît bien le football. Les Lyonnais ont chuté à Toulouse (2-1), qui n’avait pourtant rien à jouer et qui ne s’est pas privé de jouer le jeu. Dans ce mauvais soir pour les Gones, Dayann Methalie avait rapidement trompé Dominik Greif (1-0, 10e), dans une première période survolée par Yann Gboho et sans grandes inspirations pour les Rhodaniens, se reposant sur les quelques éclairs d’Endrick.

Que fait l’OL quand il ne trouve pas les solutions ? Il s’en remet à son capitaine, son homme fort, son idole, Corentin Tolisso, venu couper de la tête sur un corner botté par Endrick pour égaliser (1-1, 71e). Les vacances pour les Toulousains, ce n’était pas pour ce dimanche. Une talonnade de Gboho a permis à Santiago Hidalgo de s’échapper pour servir Warren Kamanzi, qui a signé le but de la victoire pour le TFC (2-1, 78e). L’expulsion d’Aron Donnum pour un deuxième jaune n’a rien changé, Lyon a chuté et devra battre Lens à la maison pour valider sa place dans le top 4.

Le LOSC se rapproche de la Ligue des champions

Oui, car derrière, les concurrents ont profité du faux pas lyonnais. À commencer par Lille, qui a chipé la troisième place à l’OL en allant gagner sur la pelouse de Monaco (0-1). Le LOSC a cru avoir l’occasion de mener très tôt dans la rencontre, mais M. Turpin a annulé le penalty accordé pour une faute inexistante sur Matías Fernández-Pardo dans la surface après consultation de la VAR. Les Monégasques ont essayé de pousser, misant sur Maghnes Akliouche, possiblement sur le départ cet été. Les Nordistes ont fini par faire la différence grâce… à un gars du Rocher ! Dès son entrée en jeu, Gaëtan Perrin a mis la pagaille, centrant pour Thomas Meunier, devant par Denis Zakaria, buteur contre son camp (0-1, 72e). Un très gros coup des Dogues, qui n’auront plus qu’à battre Auxerre à domicile la semaine prochaine pour finir la saison sur le podium et se qualifier directement en Ligue des champions.

Une minute de folie permet à Rennes de retrouver l’Europe

Gros coup aussi pour le Stade rennais, qui s’est assuré de retrouver la Coupe d’Europe la saison prochaine, après deux années de galères. Le succès contre le Paris FC a été obtenu en moins de deux minutes, avec deux buts coup sur coup qui ont retourné les Franciliens (2-1). Dans une belle ambiance, Rennes a eu peur de passer à côté de l’évènement après avoir surdominé le premier acte sans marquer ; surtout après avoir vu Willem Geubbels profiter d’une bévue d’Anthony Rouault pour refroidir le stade breton (0-1, 53e). Les Rennais ont pris un coup sur la caboche, mais ils avaient de la ressource et deux attaquants cliniques au bon moment.

RENNES RENVERSE TOUT ! Lepaul puis Embolo envoient le @staderennais vers les étoiles 💫#SRFCPFC pic.twitter.com/OE7kv9Rrl8 — L1+ (@ligue1plus) May 10, 2026

Le premier, Estéban Lepaul, a surgi au premier poteau pour reprendre de la tête le corner de Quentin Merlin (1-1, 74e), inscrivant son 20e pion de la saison et filant vers le titre honorifique de meilleur buteur du championnat de France. Le deuxième, Breel Embolo, était entré une dizaine de minutes plus tôt quand le public, à peine rassis, a explosé en le voyant prolonger le centre d’Arnaud Nordin au fond des filets (2-1, 75e). Plus de stress, si ce n’est une opportunité pour Ciro Immobile, et une fin heureuse : celle d’être assuré de finir dans le top 6, avec le rêve d’une place dans le top 4 à aller chercher au Vélodrome, où l’OM pourra aussi repasser devant Rennes.

Vite, l’épilogue.

Monaco 0-1 Lille

But : Zakaria CSC (72e) pour le LOSC

Rennes 2-1 Paris FC

Buts : Lepaul (74e) et Embolo (75e) pour le SRFC // Geubbels (53e) pour le PFC

Toulouse 2-1 Lyon

Buts : Methalie (10e) et Kamanzi (78e) pour le TFC // Tolisso (71e) pour l’OL

Expulsion : Donnum (79e) à Toulouse

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