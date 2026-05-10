Aston Villa cale à Burnley, Nottingham Forest assure son maintien contre Newcastle

Pas une grande après-midi de foot en Angleterre.

Dix buts en trois rencontres, mais surtout trois matchs nuls : voilà ce qu’on retiendra en gros de ce dimanche de football outre-Manche, en attendant de voir ce qu’Arsenal fera à West Ham plus tard dans la journée. Il faut néanmoins donner un minimum de crédit à Nottingham Forest, qui a officiellement validé son maintien au bout de l’effort face à Newcastle (1-1). Les Magpies avaient pris l’avantage grâce à Harvey Barnes, mais le prodige Elliot Anderson a égalité en fin de partie pour donner à son équipe sept points d’avance sur le dix-huitième provisoire, West Ham.

Un tout petit Villa

Sur le terrain de Crystal Palace, Everton a mené à deux reprises, mais Ismaïla Sarr puis Jean-Philippe Mateta ont permis aux Eagles d’obtenir un nul (2-2) qui ne changera rien à leur saison décevante en championnat. Enfin, Aston Villa n’a pas réussi à s’imposer sur le terrain du relégué Burnley (2-2) et devra encore patienter pour être officiellement en Ligue des champions la saison prochaine.

Avec quatre points d’avance sur le sixième, Bournemouth, ça sent quand même très bon.

Burnley 2-2 Aston Villa

Buts : Anthony (8e) et Flemming (59e) pour Burnley // Barkley (42e) et Watkins (56e) pour Villa

Crystal Palace 2-2 Everton

Buts : Sarr (34e) et Mateta (77e) pour Palace // Tarkowski (6e) et Beto (47e) pour Everton

Nottingham Forest 1-1 Newcastle

Buts : Anderson (88e) pour Nottingham // Barnes (74e) pour Newcastle

Une finale 100% inédite en Ligue Europa