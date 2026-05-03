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Tottenham enfonce Villa et sort de la zone rouge

TB
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Tottenham enfonce Villa et sort de la zone rouge

Aston Villa 1-2 Tottenham

Buts : Buendia (90e+6) pour les Villains // Gallagher (12e) et Richarlison (25e) pour les Spurs

Les Spurs ne sont pas morts. Incapables de remporter le moindre match en 2026 jusqu’à la semaine passée, les voilà même qui ont enchaîné un deuxième succès consécutif ce dimanche soir, sur la pelouse d’Aston Villa (1-2). De quoi repasser devant West Ham, à une dix-septième place qui, paradoxalement, ferait tout leur bonheur à l’issue d’une aussi terrible saison.

La victoire s’est dessinée dès l’entame de match. Avec d’abord une très belle frappe à ras de terre de Conor Gallagher, à la tombée d’une mauvaise relance plein axe (0-1, 12e). Un premier but suivi d’un deuxième, toujours avec style. La galette de Mathys Tel est parfaite pour le coup de casque de Richarlison, qui peut fêter ça comme il se doit (0-2, 25e). De quoi faire déjà partir quelques supporters villains dépités… Ils n’auront pas raté grand-chose, puisque par la suite, la formation d’Unai Emery n’aura jamais relevé la tête, réduisant tout juste la marque par Emiliano Buendia pour l’honneur (1-2, 90e+6).

Un premier but en trois matchs, ça se fête !

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TB

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