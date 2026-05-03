Après leur naufrage à Nantes, les Marseillais en mise au vert

Au fond du rouleau de printemps. Après leur lourde défaite à Nantes (0-3), les Marseillais vont se mettre au vert dans leur centre d’entraînement de la Commanderie dès lundi soir. Ils y prépareront leur déplacement au Havre dimanche prochain (21 heures), comme l’informe L’Équipe. Si la durée de ce huis clos n’a pas été communiquée, les ambitions sont connues : créer un effet de groupe, souder les joueurs, se dire les choses mais aussi préparer les deux derniers matchs de la saison galère des Marseillais, au Havre et à Rennes, pour les retrouvailles de Habib Beye avec son ancien club.

Un nouveau ritiro ?

L’épisode rappelle les doubles séances d’entraînement imposées aux Olympiens après la défaite à Lorient, mi-avril, mais aussi celui du ritiro, commandé par Roberto De Zerbi en fin de saison dernière (car le climat de la Commanderie était jugé trop malsain). L’effectif marseillais avec également tenté les allers-retours à Marbella lors du mandat difficile de Habib Beye. L’OM est septième de Ligue 1 et espère encore se qualifier pour une Coupe d’Europe.

Et les 35 heures, alors ?