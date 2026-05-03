Paul Pogba se confie sur ses années de galères

La rédemption. Titulaire pour la première fois avec Monaco ce week-end, Paul Pogba est longuement revenu sur cette longue période loin des terrains, ses doutes et son espoir de retrouver un jour le goît du haut niveau. « J’ai eu des moments où je me disais « vas-y c’est bon, ça me saoule en fait ». Tu fais tout, tu ne lâches rien mais ça continue. Tu te dis « mais qu’est-ce que je dois faire de plus, en fait ? » C’est le temps et la patience. Mes proches m’ont poussé. Tu ne sais pas combien de fois ma femme m’a dit : Allez, vas-y, va t’entrainer ! », a-t-il confié à Ligue 1+.

[𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗳 𝗥𝗮𝗺𝗶 x 𝗣𝗼𝗴𝗯𝗮] "Tu ne sais pas combien de fois ma femme m'a dit : Allez, vas-y, va t'entrainer ! " 🗣️ Sans club et sans offre, le champion du monde français est passé par une période difficile mais n'a jamais perdu la motivation 💪 pic.twitter.com/9Fob5D1Y87 — L1+ (@ligue1plus) May 3, 2026

Une résilience récompensée à l’automne dernier, pour son grand retour dans les dernières minutes à Rennes. « Là c’était mon moment, il fallait que je me fasse plaisir, de refouler cette pelouse, tout ça. Je me suis senti chez moi, poursuit-il. Quand j’arrive dans les stades et que ça applaudi.. Je ne peux pas m’arrêrter en fait. »

Un espoir de Coupe du monde ?

Alors que la Coupe du monde démarrera dans un peu plus d’un mois, l’état physique de Paul Pogba devrait une nouvelle fois le priver d’un Mondial. « En 2022 j’ai dit non [à Deschamps], ça ne va pas le faire. Je n’ai pas envie de prendre une place à quelqu’un et ne pas être à 100%, révèle-t-il, persuadé que le sélectionneur est à l’aube d’un dernier grand tournoi pour ses adieux. Que tu le veuilles ou non, ce sera le meilleur coach. En le connaissant, il va bien finir. »

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