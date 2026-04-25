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  • J31
  • Toulouse-Monaco (2-2)

Monaco coince encore au finish à Toulouse

TB
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Monaco coince encore au finish à Toulouse

Toulouse 2-2 Monaco

Buts : Russel-Rowe (61e) et Emersonn (90e) pour le TFC // Teze (6e) et Camara (18e) pour l’ASM

Le Rocher s’est encore morcelé. Malgré une entame parfaite, Monaco s’est fait rejoindre sur la pelouse de Toulouse et décroche encore un peu plus dans la course à l’Europe (2-2). Une semaine après être passés au travers de leur première période avant de réagir contre Auxerre, les hommes de la Principauté avaient pourtant attaqué la rencontre pied au plancher, pour une fois. Sur un corner, Simon Adinga remise vers Jordan Teze, qui ouvre le score de la tête (0-1, 6e). Lamine Camara ajoute lui la note artistique en décrochant la lucarne du pauvre Guillaume Restes dans la foulée (0-2, 18e). Début de match bien compliqué pour des Toulousains éliminés de coupe dans la semaine et qui vivent une saison sans enjeu.

Russel-Rowe, première

Mais devant leur public du Stadium, les Violets vont pourtant trouver la motivation pour revenir en seconde période. Exceptionnellement titulaire à la pointe de l’attaque et auteur de plusieurs loupés jusqu’alors, Jacen Russel-Rowe s’offre d’abord son premier but en Ligue 1 après une percée de Dayann Methalie (1-2, 61e). L’île du Ramier reprend vie, Monaco se liquéfie, Folarin Balogun voit sa série de huit matchs consécutifs avec au moins un but prendre fin et ce que tout le monde attendait finit bien par arriver : trouvé en pleine surface sur une remise de Charlie Cresswell, c’est l’entrant Emersonn qui égalise (2-2, 90e). Monaco reste donc septième avant les matchs de ses concurrents à l’Europe et a peut-être bien laissé partir le train.

Va-t-il passer une douzième fois ?

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TB

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