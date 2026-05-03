En direct : Lyon - Rennes (0-0)

Bonsoir tout le monde ! Ce dimanche soir, nous sommes au Groupama Stadium pour suivre ensemble l'alléchante affiche entre l'Olympique lyonnais et le Stade rennais, qui vont se livrer une rude bataille dans la course à l'Europe ! Les Lyonnais, qui restent sur trois victoires de suite en championnat, peuvent en cas de victoire rester dans le train d'une qualification directe pour la Ligue des champions, une compétition qui leur fuit depuis quatre ans.

En face, Rennes tourne lui aussi à plein gaz en ce moment, avec quatre succès de rang en Ligue 1, et rêve lui aussi de prétendre à une qualification en C1 (au bon souvenir de la saison 2020-21). Enfin bref, les enjeux sont posés, place au choc du dimanche soir dans une quinzaine de minutes !