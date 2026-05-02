Un géant revient en Bundesliga

TOOOOOOOOOR ! Schalke 04 a validé son retour en Bundesliga en battant Düsseldorf ce samedi (1-0). Le but de Kenan Karaman (15e) a suffi au bonheur du géant de la Ruhr, qui aura passé trois saisons en deuxième division. Loin du compte lors des deux derniers exercices (10e en 2024, 14e en 2025), Schalke 04 a cette fois maîtrisé son sujet : l’équipe d’Edin Džeko, Moussa Sylla et Adil Aouchiche caracole en tête du championnat avec neuf points d’avance sur Paderborn (qui compte un match en moins).

Schalke ne peut mathématiquement plus être rejoint par Hanovre, troisième du classement et virtuel barragiste. Les Knappen auront encore deux matchs à jouer, à Nuremberg le 9 mai, et à domicile, contre Braunschweig, le 17 mai, histoire de fêter ça comme il se doit.

C’est l’année d’Edin Džeko.

Adil Aouchiche : « Je me suis mis dans la peau d’un combattant »