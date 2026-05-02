S’abonner au mag
  • 2. Bundesliga
  • J32
  • Schalke-Düsseldorf (1-0)

Après trois saisons en D2, Schalke 04 va faire son grand retour en Bundesliga

QB
1 Réaction
Un géant revient en Bundesliga

TOOOOOOOOOR ! Schalke 04 a validé son retour en Bundesliga en battant Düsseldorf ce samedi (1-0). Le but de Kenan Karaman (15e) a suffi au bonheur du géant de la Ruhr, qui aura passé trois saisons en deuxième division. Loin du compte lors des deux derniers exercices (10e en 2024, 14e en 2025), Schalke 04 a cette fois maîtrisé son sujet : l’équipe d’Edin Džeko, Moussa Sylla et Adil Aouchiche caracole en tête du championnat avec neuf points d’avance sur Paderborn (qui compte un match en moins).

Schalke ne peut mathématiquement plus être rejoint par Hanovre, troisième du classement et virtuel barragiste. Les Knappen auront encore deux matchs à jouer, à Nuremberg le 9 mai, et à domicile, contre Braunschweig, le 17 mai, histoire de fêter ça comme il se doit.

C’est l’année d’Edin Džeko.

Adil Aouchiche : « Je me suis mis dans la peau d’un combattant »

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG-Lorient (2-2)
Revivez PSG-Lorient (2-2)

Revivez PSG-Lorient (2-2)

Revivez PSG-Lorient (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.