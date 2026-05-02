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Naples facilite la vie de l'Inter

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Naples facilite la vie de l'Inter

  Côme 0-0 Naples

Même pas obligé de gagner ! Après avoir observé Naples concéder le nul à Côme dans un match comptant pour la 35e journée de Serie A, l’Inter n’a besoin que d’un seul point contre Parme pour être couronnée championne d’Italie. Il faut dire que les visiteurs n’ont pas montré grand-chose ce samedi soir, et ne méritaient pas franchement de l’emporter.

Milinkovic-Savic fidèle au poste

En effet, les hommes d’Antonio Conte ont laissé la possession de balle (environ 43% à 57%) et les occasions (un tir cadré à cinq, huit frappes à seize) à l’adversaire. Muni de sa barbe bien fournie, c’est donc Vanja Milinkovic-Savic qui a dû se distinguer pour éviter la défaite des siens… bien aidé, il est vrai, par ses défenseurs quand il était battu en début de rencontre.

Et Romelu Lukaku, il est où ?

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