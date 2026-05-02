Beye : « J’aurais pu sortir 90% de l’équipe à la mi-temps »

C’est la crise. Piétiné par Nantes ce samedi à la Beaujoire (3-0), l’Olympique de Marseille enchaîne un troisième match sans victoire en Ligue 1. L’objectif de qualification en Ligue des champions s’éloigne un peu plus, et la Ligue Europa, voire la Ligue Conférence, pourraient même s’envoler selon les résultats du week-end. « On a tous vu le même match, c’est très difficile de l’analyser à chaud parce qu’il n’y a rien, a lâché Habib Beye au micro de Ligue 1+. Il n’y a pas de vie dans ce qu’on met, pas de qualité. L’adversaire nous est supérieur. Pour moi, il n’y a pas d’analyse parce qu’il n’y a pas de match de notre part. Aujourd’hui, on était vides. »

Interrogé sur une quelconque réaction de ses joueurs dans le vestiaire, il a préféré botter en touche en répondant que ce qui se passait dans le vestiaire devait y rester. Mais il ne s’est pas gêné pour mettre son groupe devant ses responsabilités, tout en reconnaissant qu’il n’avait pas été performant, lui non plus.

« On ne peut pas espérer aller en Ligue des champions avec une telle production. Aujourd’hui, mentalement, on n’a rien montré. On n’a rien eu de la part de l’équipe. C’est difficile à expliquer au vu du travail qu’ils font toute la semaine. J’aurais pu sortir 80-90% de l’équipe à la mi-temps. On a eu peu de satisfactions. Il y en a quelques-unes, à l’image de Jeffrey de Lange, qui nous maintient en vie alors qu’il aurait dû y avoir 2-0 à la mi-temps. La prestation que nous avons accomplie aujourd’hui n’est pas acceptable pour un club comme le nôtre. »

Le retour à Marseille va être bien long.

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