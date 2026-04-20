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Un match de Ligue 1 décalé par une manif

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Un match de Ligue 1 décalé par une manif

Une manif, c’est mieux qu’un stade La LFP a décidé de reporter d’un jour le match Nantes-Marseille. Celui-ci était prévu le soir du 1er mai à la Beaujoire. Il se tiendra finalement le lendemain, le samedi 2 mai. Le coup d’envoi sera donné à 15 heures.

Dans son communiqué, la LFP précise répondre à une demande du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de Loire-Atlantique, qui prévoient des gros rassemblements du 1er mai. À la peine dans leurs combats respectifs cette saison, les deux clubs pourront au moins fêter les Travailleurs. Coach Vahid, déjà monté sur les barricades lors de Nantes-Brest, devrait être en tribunes.

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