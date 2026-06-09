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La mise au point du Sénégal au sujet des contrôles de sécurité sur le tarmac

LL
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La mise au point du Sénégal au sujet des contrôles de sécurité sur le tarmac

Le Sénégal met les choses au clair. Alors que des images diffusées sur les réseaux sociaux faisaient état de contrôles de sécurité sur le tarmac d’un aéroport des joueurs sénégalais en marge de la Coupe du monde, l’équipe a publié un communiqué pour faire le point sur la situation et rétablir la vérité.

« Contrairement à certaines informations relayées, ce contrôle ne s’est pas déroulé à l’arrivée de l’équipe à San Antonio, mais bien au moment de l’embarquement à l’aéroport de Raleigh » (en Caroline du Nord), a tenu à expliquer le compte X des Lions.

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Une procédure visant à gagner du temps

« Cette procédure a permis aux joueurs et aux membres du staff d’effectuer l’ensemble des contrôles de sécurité et de police directement au pied de l’avion, sans avoir à transiter par les zones habituelles de l’aérogare et les salles d’embarquement », poursuit-il en expliquant que le but de ces contrôles était d’« optimiser le temps de déplacement de la délégation » sénégalaise.

« Nous tenons à souligner que cette procédure s’est déroulée dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur et qu’aucun incident particulier n’a été souligné », peut-on encore lire.

Pour une fois que c’était pas une des 843 terribles décisions des États-Unis.

Pour Kalidou Koulibaly, « le Sénégal est la meilleure équipe du monde »

LL

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