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Le premier adversaire de la France accroché par l’Arabie saoudite en amical

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Le premier adversaire de la France accroché par l’Arabie saoudite en amical

Arabie saoudite 0-0 Sénégal

Expulsion : Jackson (84e) côté sénégalais

La France championne du monde ! Pas si vite. Didier Deschamps et son staff ont dû sourire : le premier adversaire des Bleus n’a pas gagné son dernier match de préparation avant le Mondial. Dans la nuit de mardi à mercredi à San Antonio (Texas), les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont concédé le match nul contre l’Arabie saoudite (0-0), qui avait pourtant changé la moitié de son équipe à la mi-temps. Les Lions de la Teranga s’étaient également inclinés face aux États-Unis.

France-Sénégal le 16 juin

Pape Thiaw a plutôt décidé de faire confiance à une seule équipe, autour du gardien Édouard Mendy, d’une charnière Niakhaté-Mamadou Sarr, du Monégasque Lamine Camara au milieu et de Sadio Mané, capitaine, à gauche de l’attaque. Nicolas Jackson, entré à l’heure de jeu, a écopé d’un carton rouge en fin de match, mais pourra jouer, comme le stipule le règlement de la FIFA. Le match France-Sénégal se tient le mardi 16 juin prochain (coup d’envoi à 21 heures).

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