Une large victoire pour l’Argentine et un nouveau record pour Messi avant le Mondial

Pas de mauvaise surprise pour les tenants du titre. L’Argentine a bouclé sa préparation par une large victoire contre l’Islande dans la nuit de mardi à mercredi (3-0). Un succès net et sans bavure de bon augure à une semaine du premier match de l’Albiceleste contre l’Algérie dans ce Mondial.

Entré en jeu, Messi a inscrit son 117e but sous le maillot bleu et blanc, devenant à 38 ans le buteur le plus âgé de l’histoire de la sélection. Valentin Barco avait ouvert le score, tandis que Thiago Almada a conclu le succès des siens.

🏆 #SelecciónMayor ⚽ #Argentina 🇦🇷 3 (Valentín Barco, Lionel Messi -p- y Thiago Almada) 🆚 #Islandia 🇮🇸 0 👉 ¡Final del partido! 👋 Nos vemos el próximo martes para el debut 😉 pic.twitter.com/0iXjHEY6UY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026

Une première place au classement FIFA

Comme annoncé il y a quelques jours, l’Argentine a désormais rechipé la première place du classement FIFA aux Bleus, après la défaite des joueurs de Didier Deschamps contre la Côte d’Ivoire (1-2). Une première place lourde de symbolique puisqu’aucune équipe trônant en haut du classement au moment d’une Coupe du monde n’a remporté la compétition.

Sortie précoce pour la bande de Lionel ?

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