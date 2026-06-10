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Trois joueurs quittent le navire Manchester United

TC
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Trois joueurs quittent le navire Manchester United

Goodbye my friends. Manchester United a confirmé le départ, libre, de trois Mancuniens à l’aube de la Coupe du monde. Quittent le navire : le quintuple champion d’Europe avec le Real Madrid, Casemiro, le latéral droit néerlandais Tyrell Malacia ainsi que le crack déchu Jadon Sancho.

Le dernier nommé se rapprocherait d’un retour au Borussia Dortmund, club où il a connu ses plus belles heures, tandis que Casemiro pourrait rester un peu plus longtemps que prévu aux États-Unis après le Mondial, en rejoignant l’Inter Miami de Lionel Messi.

Des aventures différentes

Les trois joueurs n’auront pas connu le même succès sous le maillot de Manchester. Casemiro aura disputé plus de 160 rencontres en 4 saisons, avec des débuts délicats mais une fin de parcours plus valorisante, comme un bon vin. Un renouveau que n’aura pas partagé Tyrell Malacia. Sur la pelouse à 3 reprises seulement cette saison, l’ancien du Feyenoord n’aura pas pu vivre le rêve anglais comme il aurait pu le souhaiter. Enfin, la plus grande déception du trio restera Jadon Sancho. Recruté pour 85 millions à l’été 2021, l’ailier de 26 ans aura enchaîné les prêts sans jamais s’imposer sur les pelouses de PL.

Talent gâché.

La recrue de l’année en Premier League joue à Manchester United

TC

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