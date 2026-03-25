Un énième come back pour Jadon Sancho ?

Les ex-toxiques, ça existe vraiment partout. Alors qu’il fête aujourd’hui son 26e anniversaire, Jadon Sancho aurait demandé comme cadeau un billet d’avion sans retour en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Drôle d’idée. Selon le quotidien Bild, l’attaquant des Villans envisagerait un énième retour au Borussia Dortmund. qu’il a connu de 2017 à 2021 et en prêt en 2024.

Jadon Sancho turns 26 today! 🎈 pic.twitter.com/F3SkU6UGhI — Manchester United (@ManUtd) March 25, 2026

Le turnover d’une carrière

Ces rumeurs agitent les débats en Allemagne, jusqu’à en arriver aux oreilles d’un certain Marco Reus. La légende du BVB, actuellement en kiff total à Los Angeles, espère lui aussi voir un retour de son ami au Signal Iduna Park. « Mon conseil à Jadon, c’est qu’il cherche avant tout un endroit où il se sente à l’aise. Un endroit où il puisse retrouver son meilleur jeu. Et si c’est au BVB, alors ce serait bénéfique pour lui comme pour Dortmund ! », a-t-il déclaré au média allemand.

En grande difficulté cette saison en prêt à Aston Villa, l’international anglais est toujours sous contrat avec Manchester United. Arrivé en 2021 chez les Red Devils, Sancho sera libre de tout contrat cet été. En revanche, si l’ancienne pépite espère un retour au source, les négociations sur l’aspect financier du contrat devront respecter de nombreuses règles. La direction du BVB ne prendra aucun risque.

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