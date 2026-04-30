En Ligue des champions, le joueur de la semaine est parisien

Why always him ? Brillant lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (5-4), Ousmane Dembélé a été récompensé de sa performance par l’UEFA.

Dembélé et Griezmann au top

Auteur d’un doublé et également passeur décisif pour João Neves, le numéro 10 parisien a été élu joueur de la semaine en C1 ce jeudi. Il devance un certain Antoine Griezmann, lui aussi élu homme du match après le nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1).

Régulièrement victime de petits pépins physiques qui ont terni son début de saison, le joueur formé au Stade rennais est en grande forme ces dernières semaines. En 2026, il a déjà marqué 14 buts et délivré 6 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues avec Paris.

L’année des back-to-back pour Dembouz ?

Diego Simeone donne son avis sur le 5-4 entre le PSG et le Bayern