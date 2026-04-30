S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • PSG-Bayern (5-4)

En Ligue des champions, le joueur de la semaine est parisien

VM
6 Réactions
En Ligue des champions, le joueur de la semaine est parisien

Why always him ? Brillant lors de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (5-4), Ousmane Dembélé a été récompensé de sa performance par l’UEFA.

Dembélé et Griezmann au top

Auteur d’un doublé et également passeur décisif pour João Neves, le numéro 10 parisien a été élu joueur de la semaine en C1 ce jeudi. Il devance un certain Antoine Griezmann, lui aussi élu homme du match après le nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1).

Régulièrement victime de petits pépins physiques qui ont terni son début de saison, le joueur formé au Stade rennais est en grande forme ces dernières semaines. En 2026, il a déjà marqué 14 buts et délivré 6 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues avec Paris.

L’année des back-to-back pour Dembouz ?

Diego Simeone donne son avis sur le 5-4 entre le PSG et le Bayern

VM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 21h
82
139

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.