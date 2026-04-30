La technique de Neuer pour ne pas subir les caprices des ramasseurs de balle

Un bon plan B. Certains clubs en ont marre de perdre des minutes précieuses parce que les ramasseurs de balle adverses mettent une plombe, voire refusent carrément de rendre le ballon. Eh bien, le Bayern Munich a trouvé une solution efficace pour arrêter ces bêtises : confier un ballon au community manager du club, posté derrière les cages de Manuel Neuer.

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C’est une situation qui avait fait jaser sur le bord de la pelouse du Parc des Princes : un jeune ramasseur de balle avait refusé de rendre le ballon au portier du Rekordmeister. Mais à 40 piges, Neuer n’a plus de temps à perdre avec ces enfantillages. Il récupère un autre ballon et le met en sécurité entre les jambes de son CM.

Des scènes qui reviennent beaucoup trop régulièrement ces derniers temps, au point de devenir un vrai problème : entre celui qui est devenu un héros national en Bosnie-Herzégovine pour avoir volé les notes de Donnaruma, ou encore celui du PSG, cette fois bousculé par Pedro Neto. Certains diront que ça fait partie du jeu, mais lorsque ces situations débordent, la blague a assez duré.

Si ça continue, on va sortir un nouveau top 10.

PSG-Bayern Munich : le penalty de la discorde