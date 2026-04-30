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Manchester United prolonge un joueur grâce à Michael Carrick

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Manchester United prolonge un joueur grâce à Michael Carrick

Nous Ç Mainoo. Manchester United a officialisé la prolongation de contrat de Kobbie Mainoo, son milieu de terrain, ce jeudi. L’international anglais de 21 ans, formé au club, a signé un nouveau bail qui prendra fin en 2031.

Retour en grâce sous Carrick

Initialement lié avec Manchester United jusqu’en 2027, Kobbie Mainoo était récemment dans le flou concernant son avenir au sein du club. Pour cause, Rúben Amorim, l’ancien entraîneur des Reds Devils, ne lui accordait pas beaucoup de temps de jeu.

Depuis l’arrivée de Michael Carrick sur le banc, les cartes sont redistribuées, et le natif de Stockport a démarré toutes les rencontres de son équipe en Premier League (12 titularisations en autant de matchs possibles).

Il est enfin libéré.

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CT

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