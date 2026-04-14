Michael Carrick trouve le rouge de Manchester United tiré par les cheveux

Perdre des points contre le bas du tableau, ça peut rendre mauvais perdant. Battu par Leeds ce lundi, l’entraîneur de Manchester United Michael Carrick a choisi de s’en prendre à l’arbitrage.

Carton rouge pour tirage de cheveux 🟥 Lisandro Martinez laisse ses partenaires à 10 après cette faute sur Dominic Calvert-Lewin !#MUNLEE | #PremierLeague pic.twitter.com/kdKvRYKEU1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 13, 2026

Le rouge sur Lisandro Martínez au goût amer

Menés 2-0 à Old Trafford, les Red Devils ont tout tenté pour rattraper leur retard. Mais une action a chamboulé les plans de Carrick : à la 56e minute, Lisandro Martinez est exclu par Paul Tierney pour avoir accroché les cheveux de Calvert-Lewin.

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Pour le coach, le carton rouge de Martinez est peut-être trop sévère : « Ça fait deux matchs d’affilée que des décisions comme celle-ci interviennent contre nous. Celle-là, c’est probablement l’une des pires que j’ai jamais vues, râle le coach anglais. Lisandro reçoit un coup au visage lors du duel. Déséquilibré, il tombe, attrape à peine les cheveux de Calvert-Lewin, le chignon s’envole et ça donne ce qu’on a vu. Ce n’était pas un geste agressif, il ne tire même pas, il touche juste et se fait expulser. Le pire, c’est que l’arbitre va voir la VAR et ne voit pas l’erreur… C’est choquant. »

Manchester United reste dans le haut du classement, mais la très bonne opération est pour les Peacocks : avec cette victoire, ils s’éloignent doucement de la zone de relégation. Prochaine échéance pour les Red Devils, un déplacement à Chelsea le 18 avril.

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