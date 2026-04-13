Manchester United chute contre Leeds à domicile

Manchester United 1-2 Leeds

Buts : Casemiro (69e) pour les Red Devils / Okafor (5e, 29e) pour les Peacocks

Les paons ont marché sur les diables rouges. Manchester United, 3e de Premier League, s’est incliné 2-0 à domicile contre Leeds, qui lutte pour son maintien, ce lundi soir en clôture de la 32e journée. Avec ce beau succès, les Peacocks s’éloignent doucement de la zone rouge avec six points d’avance sur Tottenham, premier relégable, tandis que l’équipe de Michael Carrrick laisse revenir Aston Villa à son hauteur avec 55 points mais restent sur le podium à la différence de buts.

L’entame du match a été assez catastrophique pour United. Comme à Rodez, le premier but est arrivé très rapidement quelques minutes après une première énorme occasion de Leeds, repoussée par Senne Lammens devant Dominic Calvert-Lewin (2e). À la réception d’un centre touché, Noah Okafor reprend sans contrôle en plein milieu des buts mancuniens pour ouvrir le score (0-2, 5e). Le premier but de Leeds en championnat depuis… quatre matchs.

35 minutes à dix contre onze

Okafor s’est ensuite offert un doublé après une récupération des siens dans la surface juste devant Casemiro. Le ballon est resté dans les pieds des joueurs de Leeds et à l’entrée de la surface, le buteur a enclenché une nouvelle frappe puissante, contrée par Leny Yoro dans les buts de Lammens (0-2, 29e). Les Red Devils ont même failli encaisser un troisième but avant la mi-temps. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont terminé le match en infériorité numérique après le carton rouge de Lisandro Martinez, qui a violemment tiré les cheveux de Calvert-Lewin (56e).

Sur un corner repoussé, Casemiro a relancé les espoirs d’Old Trafford en reprenant parfaitement de la tête un long centre de Bruno Fernandes, plus que jamais meilleur passeur du championnat (1-2, 69e). Les Red Devils ont poussé pour égaliser, sans jamais y parvenir malgré de grosses occasions, notamment une parade de Darlow puis un sauvetage sur la ligne de Calvert-Lewin en quelques minutes (85e). 45 ans après, Leeds a donc fait craquer Manchester United dans son antre.

Courage aux fans de United qui vont devoir supporter le bonheur de leurs voisins de City.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens – Shaw, Martinez, Yoro, Mazraoui – Ugarte, Casemiro – Cunha, Fernandes, Diallo – Sesko

Leeds (3-4-2-1) : Darlow – Struijk, Bijol, Justin – Gudmunsson, Tanaka, Ampadu, Bogle – Okafor, Aaronson – Calvert-Lewin

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