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Tottenham poursuit sa mission relégation

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Tottenham poursuit sa mission relégation

Adaptation réussie. Pour sa première sur banc de Tottenham, Roberto De Zerbi a parfaitement respecté la philosophie de son nouveau club : dans la continuité des résultats des Spurs, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse de Sunderland lors de la 32e journée de Premier League. Une énième défaite qui permet aux Londoniens de réaliser une superbe opération dans leur mission relégation puisqu’au classement, les visiteurs pointent au dix-huitième rang avec deux points de retard sur West Ham. Les Black Cats n’ont eu besoin que d’un but de Nordi Mukiele, certes chanceux, pour s’imposer.

Défense absente, but chanceux

À l’heure de jeu, l’ex-défenseur du Paris Saint-Germain s’est en effet tranquillement infiltré dans la défense adverse pour tenter une frappe complètement déviée et terminant sa course au fond des filets. Et malgré des noms bien connus titularisés d’entrée (Randal Kolo Muani, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Richarlison…) ou entrés pendant le match (Kevin Danso, Mathys Tel, Pape Matar Sarr…), il n’y a jamais eu d’égalisation. La Championship, ça sonne bien… À noter également le doublé express de Jean-Philippe Mateta contre Newcastle, le Français étant de retour de blessure et déjà en pleine bourre avec Crystal Palace !

  Sunderland 1-0 Tottenham

But : Mukiele (61e)

 

  Crystal Palace 2-1 Newcastle

Buts : Mateta (80e et 90e+4, SP) pour Crystal Palace // Osula (43e) pour Newcastle

 

  Nottingham Forest 1-1 Aston Villa

Buts : Williams (38e) pour Nottingham Forest // Murillo CSC (23e) pour Aston Villa

Oui, Tottenham peut descendre en Championship

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