De Zerbi pense mériter son nouveau poste

Attendu au tournant. Malgré la fronde de plusieurs groupes de supporters, Roberto De Zerbi va diriger son premier match à la tête de Tottenham face à Sunderland ce dimanche. L’objectif est clair pour l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille : éviter aux Spurs de connaître leur première relégation en Championship depuis 1977.

En conférence de presse, le technicien italien a expliqué sa méthode pour les prochaines semaines : « Je n’ai pas le temps de m’attarder sur les principes ou la construction du jeu, je veux apporter de l’organisation avec et sans le ballon, a indiqué De Zerbi en conférence de presse. Ce que je veux faire et ce que je veux accomplir, c’est forger le caractère de cette équipe. Le bon état d’esprit, le courage de jouer et d’attaquer. L’ADN de ce club et de cette équipe, c’est de trouver le chemin des filets, de marquer. Sur ce point, je peux transmettre ma philosophie. »

Sept finales à jouer

À sept matchs de la fin de la saison, Tottenham ne compte qu’un petit point d’avance sur West Ham, premier relégable. Malgré la difficulté de la tâche, De Zerbi assure avoir les épaules assez solides et a même précisé qu’il voulait s’inscrire dans la durée avec sa nouvelle formation : « Je pense que, pour maintenir les Spurs en Premier League, cela doit être clair pour tout le monde, car je veux travailler en Premier League. Je pense que je mérite de travailler en Premier League, a-t-il déclaré. Quoi qu’il en soit, si je signe mon contrat en avril, je dois être prêt à rester quoi qu’il arrive la saison prochaine. Je veux rester concentré sur Sunderland et les six autres matchs. Mais mon idée est très claire. »

Il devrait déjà essayer de tenir plus qu’un mois.

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