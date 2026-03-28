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Roberto De Zerbi risque de rater une belle opportunité à cause de ses propos sur Greenwood

TM
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Roberto De Zerbi risque de rater une belle opportunité à cause de ses propos sur Greenwood

Rien n’est oublié. Cité parmi les favoris pour remplacer Igo Tudor à la tête de Tottenham, englué à la 17ᵉ place de Premier League et à un point du premier relégable West Ham, Roberto De Zerbi pourrait voir cette belle opportunité lui passer sous le nez. La raison ? Ses prises de position au sujet de Mason Greenwood lorsqu’il était l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Plusieurs groupes de supporters opposés à sa venue

Depuis plusieurs jours, des groupes de supporters des Spurs expriment qu’ils ne souhaitent pas que le technicien italien prenne les rênes des Spurs. Vendredi, Proud Lilywhites, Women of the Lane et Spurs Reach, trois groupes de supporters, ont publié des communiqués sur leurs comptes respectifs à ce sujet. « Quand quelqu’un à ce poste défend publiquement un joueur comme Mason Greenwood et présente les faits d’une façon qui minimise la gravité de ce qui s’est passé, cela compte, non seulement en soi, mais par le signal que cela envoie, a écrit un groupe LGBTQ+. Nous demandons de la responsabilité, de la transparence et un leadership qui reflète les valeurs que ce club prétend défendre. Cela doit signifier quelque chose. Non à De Zerbi. »

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TM

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