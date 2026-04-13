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Cristian Romero va manquer toute la fin de saison avec Tottenham

VM
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Cristian Romero va manquer toute la fin de saison avec Tottenham

Quand le capitaine vacille, c’est tout le navire qui chavire avec. De nouveau battu ce dimanche après-midi par Sunderland (0-1) et désormais en position de relégable, Tottenham a vu Cristian Romero sortir sur blessure, en larmes. Le verdict est tombé, et il est sans appel pour les Spurs : le sulfureux défenseur international argentin a été victime d’une lésion au ligament latéral du genou et sera éloigné des terrains pour les six prochaines semaines, selon les informations du journaliste argentin Gastón Edul.

Tottenham perd son leader

Sa saison avec le club londonien est d’ores et déjà terminée. Un vrai coup dur pour le nouveau coach Roberto De Zerbi dans sa mission commando avec les Lilywhites. D’autant plus que le technicien italien doit déjà composer sans Vicario, Kulusevski, Maddison, Bentancur, Kudus et Odobert, tous à l’infirmerie. Le maintien se complique et le tableau se noircit sérieusement pour Tottenham, qui est englué à une inquiétante 18e place, accusant deux unités de retard sur le premier non relégable, West Ham.

Moindre mal pour « Cuti » Romero, sa participation pour la prochaine Coupe du monde avec l’Argentine n’est pas compromise et il devrait revenir à temps pour l’entrée en lice de l’Albiceleste contre l’Algérie dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin (3 heures du matin en France).

On se doute que ses larmes de crocodile n’étaient pas pour Tottenham mais plutôt pour l’Argentine…

Tottenham s’englue dans la zone rouge

VM

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