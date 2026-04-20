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Sondage : l’OM va-t-il finir la saison hors du top 6 de Ligue 1 ?

SF le Lundi 20 Avril à 10:30 14 Réactions

Une défaite de Lorient et un week-end ont suffi à l’OM pour rebasculer dans la crise et descendre à la 6e place au classement de Ligue 1. À quatre journées de l’épilogue, Marseille compte autant de points de retard sur le podium que d’avance sur Monaco, 7e. Finir la saison hors du top 6 et des places européennes, c’est possible ?