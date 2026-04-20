S’abonner au mag
  • Sondage

Sondage : l’OM va-t-il finir la saison hors du top 6 de Ligue 1 ?

SF
14 Réactions
Sondage : l’OM va-t-il finir la saison hors du top 6 de Ligue 1 ?

Une défaite de Lorient et un week-end ont suffi à l’OM pour rebasculer dans la crise et descendre à la 6e place au classement de Ligue 1. À quatre journées de l’épilogue, Marseille compte autant de points de retard sur le podium que d’avance sur Monaco, 7e. Finir la saison hors du top 6 et des places européennes, c’est possible ?

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
149
14
Nouvelle destination de stage pour les Marseillais

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
149
13
12
Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)
Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Revivez la victoire de l'OL à Paris (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.