L'Ajax annonce le départ d'Oscar Garcia

L’amour dure trois mois. L’Ajax a annoncé ce dimanche le départ de son entraîneur Óscar García. Un classique durant la période estivale sauf que l’ancien technicien de Saint-Étienne ou encore de Reims a été nommé il y a seulement trois mois.

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Une décision surprenante puisque le tacticien espagnol avait signé un contrat jusqu’en juin 2027. Dans son communiqué, le club amstellodamois précise que : « les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec effet immédiat. » Un départ qui entraîne également celui d’Enrique Sanz le préparateur physique.

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