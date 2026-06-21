S’abonner au mag
  • Pays-Bas
  • Ajax

L'Ajax annonce le départ d'Oscar Garcia

LB
Réactions
L'Ajax annonce le départ d'Oscar Garcia

L’amour dure trois mois. L’Ajax a annoncé ce dimanche le départ de son entraîneur Óscar García. Un classique durant la période estivale sauf que l’ancien technicien de Saint-Étienne ou encore de Reims a été nommé il y a seulement trois mois.

Embed x.com

Une décision surprenante puisque le tacticien espagnol avait signé un contrat jusqu’en juin 2027. Dans son communiqué, le club amstellodamois précise que : « les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec effet immédiat. » Un départ qui entraîne également celui d’Enrique Sanz le préparateur physique.

Le football et ses mystères impénétrables.

LB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Les années 70" par So Foot

à partir de 32€



40
Revivez Espagne-Arabie saoudite (4-0)
Revivez Espagne-Arabie saoudite (4-0)

Revivez Espagne-Arabie saoudite (4-0)

Revivez Espagne-Arabie saoudite (4-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.