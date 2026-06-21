Kalidou Koulibaly préfère les mosquées aux boîtes de nuit

La foi avant la fête. Avant le choc face à la Norvège au MetLife Stadium de New York, le capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly, défait par la France mardi dernier, a répondu à cette drôle d’affirmation d’un journaliste américain : « Je te recommande d’aller en boîte de nuit, au Paradise. Tous les joueurs apprécient l’ambiance. »

« Ce genre d’endroit n’est pas conforme à notre religion et à nos valeurs »

Professionnel et pieux, le défenseur des Lions de la Teranga a rétorqué simplement : « Depuis mon arrivée aux États-Unis, je ne suis sorti de ma chambre que pour l’entraînement et la mosquée. Nous sommes musulmans. Ce genre d’endroit n’est pas conforme à notre religion et à nos valeurs. » En 2024, Kalidou Koulibaly avait effectué le pèlerinage de La Mecque (le Hajj en arabe).

Neymar aussi est croyant, mais lui aime la fiesta…

Les journalistes sénégalais privés du dernier match de poule ?