Le sélectionneur de l’Irak sait comment perdre contre la France

Il a retenu la leçon. Le sélectionneur de l’Irak Graham Arnold a déjà affronté la France en Coupe du monde. C’était avec l’Australie en 2022. Ses Socceroos avaient alors ouvert le score avant d’encaisser quatre buts et de s’incliner face à la furia offensive des Bleus.

Ne pas ouvrir le score !

Questionné sur cette rencontre avant le match de l’Irak face à la France lundi à Philadelphie, Graham Arnold en a tiré une leçon : son équipe ne doit pas ouvrir le score. Dans une vidéo partagée par le New Région, l’Australien a déclaré ceci : « Prenez-le comme une blague, mais la plus grande leçon que j’ai apprise de ce match contre la France, c’est que si tu ouvres le score, elle te tue. »

Si l’on suit cette logique implacable, les Lions de la Mésopotamie devront donc laisser la France inscrire le premier but de la rencontre avant de tenter une remontée fantastique digne des plus grands chefs babyloniens.

Il peut toujours compter sur les orages pour arrêter Mbappé et compagnie.

Le France-Irak pourrait être interrompu