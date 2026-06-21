On n’arrête pas le progrès. En pleine polémique après les déclarations de la journaliste de L’Équipe France Pierron, qui ne comprend pas pourquoi Jérémy Doku souhaite assister à l’accouchement de sa compagne, Aurora Eidmann, plutôt que de vivre la Coupe du monde 2026, la sélection norvégienne a fait une annonce émouvante ce vendredi.

Dans une vidéo, publiée sur le compte de la fédération, on apprend que Leo Østigård a vécu la naissance de son fils par FaceTime. Le défenseur central du Genoa raconte : « Je suis moi-même complètement épuisé, c’était absolument incroyable. Elle a été formidable, je n’avais pas grand-chose à dire, je devais juste l’aider à accoucher. Je suis fier, c’est incroyable. »

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Célébré par ses coéquipiers

Le défenseur passé par le Stade rennais a ensuite poursuivi : « Quand je l’ai vu pour la première fois, j’étais sans voix. C’est tout simplement fou. Je suis tellement heureux et fier. C’est sans aucun doute la plus belle chose que j’aie jamais vécue ».

Peu après l’annonce, plusieurs de ses coéquipiers, dont Sander Berge, Erling et Jørgen Strand Larsen, ont débarqué dans sa chambre pour le féliciter. Ces grandes émotions ne risquent pas d’empêcher de jouer puisqu’Østigård est pressenti pour être pour le deuxième match de la Norvège face au Sénégal, dans la nuit de lundi à mardi.

Vous voyez venir la célébration avec le pouce dans la bouche ?

Quand le parlement norvégien se transforme en stade de foot