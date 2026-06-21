Des fans Brésiliens s’aident de Rocky pour faire perdre l’Argentine

Connaissez-vous la « Rocky’s Curse » ? Lancée il y a bientôt dix ans, il s’agit d’une malédiction lancée par des supporters jaloux envers une autre équipe. De manière potache, elle consiste à faire enfiler un maillot de l’équipe que l’on ne peut pas saquer à la statue de Rocky Balboa, trônant près du musée d’art de Philadelphie. Tradition bien connue des fans de NFL, elle atteindra son pic de popularité en 2018, lorsque des fans malheureux des Patriots useront de cette technique au Superbowl. Alors qu’ils avaient un maillot de Tom Brady en mains, le GOAT de ce sport perdra le lendemain face aux Philadelphia Eagles (41-33).

Plus fort que la malédiction SoFoot

Depuis ce jour, on considère qu’il ne faut plus mettre un maillot de son équipe à cette satanée statue. Coupe du monde, certains malins en profitent pour offrir un maillot au boxeur. Comme ce supporter brésilien, qui gravit plusieurs mètres de nuit pour l’arborer d’un maillot de l’Argentine, ayant bien lancé sa compétition après avoir roulé sur l’Algérie. Une occasion de sourire, après que les Auriverdes se soient rassurés contre Haïti malgré toutes leurs craintes.

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Après tout, dans la version lusophone, Rocky crie « ADRIANO » à la fin du film.

Le Brésil et l’Argentine terminent sur une défaite, la Bolivie en barrage