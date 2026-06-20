S’abonner au mag
  • France
  • Stade rennais

Le Stade rennais annonce une recrue sur un coup de sang

JD
Réactions
Le Stade rennais annonce une recrue sur un coup de sang

Rennesus positif. Après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, le Stade rennais continue son marché d’été. Ce samedi, le club breton a enregistré l’arrivée de Gonçalo Oliveira, 19 ans, et qui évoluait jusqu’à présent avec la réserve du Benfica. Ce robuste défenseur portugais débarque en Ille-et-Vilaine où il a paraphé un contrat jusqu’en 2031.

Arrivée sanglante

Mais ce qu’il faut retenir de ce transfert, c’est la manière avec laquelle il a été annoncé. Le Stade rennais a en effet utilisé sa vidéo d’annonce pour y glisser un clip de l’Etablissement français du sang (EFS), destiné à sensibiliser le public sur le don de sang à l’approche de la période estivale.

En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour sauver un million de personnes apprend-on, comme le fait qu’un don dure une heure et permet de sauver trois vies.

Embed x.com

Quand on vous dit que les Rennais ont le rouge dans le sang.

JD

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt « Rennes 19 » On Tour

à partir de 34.99€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.