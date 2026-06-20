Le Stade rennais annonce une recrue sur un coup de sang

Rennesus positif. Après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, le Stade rennais continue son marché d’été. Ce samedi, le club breton a enregistré l’arrivée de Gonçalo Oliveira, 19 ans, et qui évoluait jusqu’à présent avec la réserve du Benfica. Ce robuste défenseur portugais débarque en Ille-et-Vilaine où il a paraphé un contrat jusqu’en 2031.

Arrivée sanglante

Mais ce qu’il faut retenir de ce transfert, c’est la manière avec laquelle il a été annoncé. Le Stade rennais a en effet utilisé sa vidéo d’annonce pour y glisser un clip de l’Etablissement français du sang (EFS), destiné à sensibiliser le public sur le don de sang à l’approche de la période estivale.

En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour sauver un million de personnes apprend-on, comme le fait qu’un don dure une heure et permet de sauver trois vies.

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Quand on vous dit que les Rennais ont le rouge dans le sang.