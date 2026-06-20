Déjà une surprise dans la compo de l’Irak face à la France ?

Didier Deschamps et les Bleus sont alertés. Contre la France lundi soir à Philadelphie, le sélectionneur de l’Irak Graham Arnold pourrait mettre son gardien de but titulaire face à la Norvège sur le banc. Auteur d’une boulette qui a offert un but sur un plateau à l’ogre Erling Haaland, le portier historique des Lions de la Mésopotamie Jalal Hassan ne devrait pas être reconduit.

Trois matchs, trois gardiens du temple babylonien

D’après le média du pays des deux fleuves Iraqfpg, Ahmed Basil retrouverait sa place dans les buts face aux Bleus. Le gardien d’Al-Shorta, un des nombreux clubs de Bagdad, avait notamment été titulaire lors du barrage de qualification face à la Bolivie, remporté par l’Irak 2-1. Plus étonnant encore, le troisième gardien Fahd Talib devrait lui jouer le dernier match de poule face au Sénégal. Un match chacun, une idée du coach des portiers Zlatko Kalac qui récompense l’investissement de ces trois joueurs par un match de Coupe du monde à disputer.

Brice Samba et Robin Risser vont être jaloux.

Didier Deschamps se méfie de l’Irak